В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия. Об этом сообщает издание Baza.

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В частности, речь идет о четырех винтовках и травматическом пистолете. По информации Baza, среди оружия были две «Сайги» и карабин «Вепрь». Кроме того, в квартире было найдено большое количество патронов. Также в рюкзаке у Манюрова обнаружено взрывное устройство, соединенное с мобильным телефоном, и гранаты.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Мотивы стрельбы Манюрова у здания ФСБ на Лубянке неизвестны. Высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России.

В результате нападения на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.

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