Стало известно о состоянии выживших при стрельбе на Лубянке

Состояние двоих выживших при стрельбе на Лубянке оценивается как тяжелое, они находятся в НИИ имени Склифософского. Об этом «Комсомольской правде» сообщил сотрудник учреждения.

По данным издания, оба пострадавших получили огнестрельные ранения в область груди, однако прогнозы у врачей положительные. В приемной отделения дежурят полицейские. К пострадавшим не пускают никого, в том числе и родственников.

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Еще один пострадавший, Павел Анисимов, находится в больнице имени Боткина. Как стало известно «Комсомольской правде», у него огнестрельное ранение в ногу. Пуля прошла по касательной, жизни раненого ничего не угрожает. Его состояние стабильное, родственникам разрешили посещения. Издание пишет, что вечером 19 декабря Анисимов шел на работу мимо здания ФСБ, в этот момент началась перестрелка. Нападавший отстреливался от спецслужб и задел его.

Ранее мать предполагаемого стрелка Евгения Манюрова рассказала, что ее сын «ненавидел КГБшников», но не объяснил, с чем это связано. Манюров не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях. В разное время он увлекался боксом и рукопашным боем, а в последние несколько лет — стрельбой.

О стрельбе в приемной ФСБ на Кузнецком мосту в центре Москвы стало известно около 18:10 19 декабря. Погиб сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Мотивы стрельбы неизвестны. Высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России.

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