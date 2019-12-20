Соседка стрелка с Лубянки рассказала о его странностях

Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров, предположительно устроивший стрельбу на Лубянке у здания ФСБ, был одинок и, возможно, поэтому сошел с ума. О странностях в поведении стрелка «Ленте.ру» рассказала его соседка Татьяна.

«Я не думаю, что он террорист. Скорее всего, сошел с ума на почве одиночества», — сказала женщина.

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По ее словам, мужчина жил с мамой и бабушкой, был одиноким, но приветливым. С соседями он здоровался, иногда спрашивал, как дела, хотя жильцы видели его в подъезде очень редко — примерно раз в два месяца. «Всегда ходил с рюкзаком. В куртке с капюшоном, глухой шапке. Так он был одет и вчера, как я поняла», — добавила собеседница.

Она добавила, что когда ночью 19 декабря к дому приехали полицейские, то подумала, что это связано с кем-то, кто снимает здесь жилье. Татьяна отметила, что именно она впустила журналистку издания Baza Анну Никитину, которой первой удалось поговорить с родственниками Манюрова.

«Это было в 1:45. У нас всех не работали домофоны в подъезде. И она позвонила на сотовый мне. А утром открыла сайт и увидела фото Евгения. Его мы узнали сразу», — вспоминала соседка.

По словам другого собеседника «Ленты.ру», который попросил не называть его имя, местный участковый хорошо работал и обходил всех жителей. Он предположил, что теперь полицейского накажут.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

19 декабря около 18:00 вооруженный ножом и карабином «Сайга» мужчина устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. В результате один силовик был убит, еще четверо, а также один гражданский ранены. Нападавшего застрелили. Позднее на месте происшествия нашли самодельное взрывное устройство.

Стрелком оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров, работавший в охранных предприятиях и увлекавшийся оружием, стрельбой и правом. По словам его матери, он не служил в армии, не состоял в отношениях, никогда не был женат, близких друзей у него не было. Все время работал или занимался хобби — последнее время стрельбой, до этого рукопашным боем и боксом.

Мотивы нападавшего остаются неизвестными. По одной из версий, мужчина хотел устроить провокацию перед профессиональным праздником сотрудников ФСБ — 20 декабря они отмечают День работника органов безопасности России.

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