Пропавшая после визита к матери стрелка журналистка рассказала о задержании

Корреспондент издания Baza Анна Никитина рассказала о задержании в Подольске после визита к матери Евгения Манюрова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве. Об этом говорится в посте проекта в Telegram.

Материалы по теме Раскрыта личность «лубянского стрелка» Он учился стрелять в плаще с капюшоном и был одиночкой. О его занятиях не знала даже мать

Как сообщает Baza, Никитину жестко задержали во время интервью. Ей запретили покидать помещение и выходить на связь с редакцией. Журналистка была без связи на протяжении пяти часов, из-за чего коллеги посчитали ее пропавшей.

Когда около восьми часов утра следователи собрались выезжать из Подольска в Москву вместе с матерью Манюрова, они намеревались забрать с собой Никитину. Однако журналистке удалось убедить следователей отпустить ее хотя бы на время, мотивируя это тем, что она не хочет бросать машину в Подольске.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Ранее мать Евгения Манюрова рассказала о его образе жизни. По ее словам, сын не служил в армии, не имел близких друзей, не был женат и не состоял в отношениях. Он посвящал время только работе и хобби. Манюров увлекался оружием и практической стрельбой.

Мотивы стрельбы Манюрова у здания ФСБ на Лубянке неизвестны. Высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России.

В результате нападения на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!