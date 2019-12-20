Пропавшая после визита к матери стрелка журналистка рассказала о задержании

Корреспондент издания Baza Анна Никитина рассказала о задержании в Подольске после визита к матери Евгения Манюрова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве. Об этом говорится в посте проекта в Telegram.
Как сообщает Baza, Никитину жестко задержали во время интервью. Ей запретили покидать помещение и выходить на связь с редакцией. Журналистка была без связи на протяжении пяти часов, из-за чего коллеги посчитали ее пропавшей.
Когда около восьми часов утра следователи собрались выезжать из Подольска в Москву вместе с матерью Манюрова, они намеревались забрать с собой Никитину. Однако журналистке удалось убедить следователей отпустить ее хотя бы на время, мотивируя это тем, что она не хочет бросать машину в Подольске.
Ранее мать Евгения Манюрова рассказала о его образе жизни. По ее словам, сын не служил в армии, не имел близких друзей, не был женат и не состоял в отношениях. Он посвящал время только работе и хобби. Манюров увлекался оружием и практической стрельбой.
Мотивы стрельбы Манюрова у здания ФСБ на Лубянке неизвестны. Высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России.
В результате нападения на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.