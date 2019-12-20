Силовикам потребовалось 40 минут на убийство стрелка с Лубянки

На убийство стрелка, который предположительно открыл огонь у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, силовикам потребовалось 40 минут. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что события разворачивались в основном в Фуркасовском переулке. Стрелок скрывался за колоннами с торца здания на Большой Лубянке, 12/1. Оттуда он обстреливал окна заднего фасада здания ФСБ, попал в одного из убегавших людей, и после там же, за колоннами, был застрелен. От первого выстрела до убийства нападавшего прошло около 40 минут, отмечает издание.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Ранее сообщалось, что атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Он был вооружен карабином «Сайга» и ножом. Известно, что мужчина увлекался практической стрельбой, учился в Российской академии правосудия и был слушателем одного из курсов во ВШЭ.

Мотивы предполагаемого стрелка неизвестны, но высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России. По данным газеты «Коммерсантъ», на месте стрельбы силовики нашли самодельное взрывное устройство (СВУ).

Как заявили в ФСБ, в результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник спецслужбы; по последним данным Минздрава, медицинская помощь оказывается пяти людям, один из них является гражданским лицом. Стрелок был убит ответным огнем.

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