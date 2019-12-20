Журналистка перестала выходить на связь после визита к матери стрелка с Лубянки

Корреспондент Telegram-канала Baza Анна Никитина перестала выходить на связь после визита к матери Евгения Манюрова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве. Об этом говорится в сообщении канала в Telegram.

По информации канала, Никитина не выходит на связь более пяти часов. Она успела встретиться с матерью Манюрова еще до приезда спецслужб и находилась в квартире в то время, когда они пришли. После этого журналистка перестала отвечать на звонки, а затем и вовсе выключила телефон.

«Мы обращаемся к представителям СКР и ФСБ с требованием отпустить на свободу Анну Никитину, либо допустить к ней адвокатов», — говорится в сообщении канала.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Ранее мать Евгения Манюрова рассказала о его образе жизни. По ее словам, сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях: все время он занимался только работой и хобби. Близких друзей у Евгения также не было.

В результате нападения на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.

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