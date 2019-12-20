СК раскрыл личность стрелка с Лубянки

Напавшим на сотрудников ФСБ у здания спецслужбы на Большой Лубянке, как и писали СМИ, оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

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В ведомстве подтвердили, что именно этот мужчина открыл стрельбу на Лубянке, убив на месте одного сотрудника ФСБ и ранив еще пять человек, в том числе одного гражданского. Один из раненых силовиков позднее скончался в больнице, добавили в СК. Нападавший был убит.

Манюров был вооружен карабином «Сайга» и имел при себе боеприпасы, гранаты и самодельную бомбу. Его мотивы неизвестны. По версии силовиков, он участвовал в нападении один.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

В СМИ ранее появлялись версии, согласно которым целью нападения на Лубянке могла быть провокация в день выступления президента России Владимира Путина по случаю Дня чекиста. В своей речи, которая по времени практически совпала со стрельбой, глава государства поздравил сотрудников и ветеранов силовых структур, а также упомянул статистику пресеченных терактов в стране в текущем году.

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