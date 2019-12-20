Ветеран КГБ назвал провалом действия ФСБ при стрельбе на Лубянке

Бывший сотрудник 9-го Управления КГБ СССР Дмитрий Целяков упрекнул бойцов ФСБ, не сумевших обеспечить должный уровень безопасности в центре Москвы, и назвал их действия провалом. Об этом ветеран рассказал «Росбалту» после стрельбы, которая произошла 19 декабря у здания ФСБ на Лубянке.

По его словам, во времена СССР, когда уровень преступности был ниже, а такого явления, как терроризм, практически не существовало, силовые структуры лучше обеспечивали безопасность гособъектов.

Целяков объяснил, что спецподразделение «Вихрь» было создано в 1989 году после ЧП с захватом приемной ЦК КПСС. Туда проник гражданин с обрезом, однако его удалось быстро обезвредить. «[Замкоменданта зданий ЦК КПСС] Фроловский поднял вопрос о том, что надо создать спецподразделение, которое может противостоять серьезному вооруженному нападению на гособъекты», — отметил бывший сотрудник КГБ, добавив, что так было принято решение о создании «Вихря».

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Бойцы этого подразделения проходили учения непосредственно в местах, где им предстояло работать, — их готовили действовать при разных обстоятельствах, например, в случае появления вооруженных людей или захвате заложников. Они также вели наружное дежурство у зданий в гражданской одежде, под которой было спрятано современное и разнообразное оружие.

Материалы по теме Раскрыта личность «лубянского стрелка» Он учился стрелять в плаще с капюшоном и был одиночкой. О его занятиях не знала даже мать

Бывший сотрудник «Вихря» заявил, что подразделение, в котором он работал, осталось, однако в настоящее время оно базируется далеко от центра Москвы. «Как ни печально, но в центре не оказалось места, где бы постоянно дежурили представители спецподразделений, которые за минуты могут скрутить злоумышленника. Именно скрутить. В наше время убийство нападавшего, у которого нет заложников, являлось бы полным провалом», — сказал он, добавив, что в конце 1980-х бойцы специально тренировались, чтобы взять живым нападавшего. Это позволяло установить мотивы случившегося, искать сообщников, а также установить просчеты в обеспечении безопасности.

Ранее мать Евгения Манюрова, который устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о его ненависти к КГБ. Однако он не объяснял ей мотивов негативного отношения к силовикам.

Вечером 19 декабря 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу на Лубянке, в результате чего погиб один сотрудник ФСБ. Еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Мотивы стрельбы у здания ФСБ неизвестны. Высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!