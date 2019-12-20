В Киеве предложили назвать сквер в честь стрелка с Лубянки

Украинский националист Дмитрий Корчинский предложил увековечить имя россиянина Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу в центре Москвы и убил сотрудника ФСБ. Об этом он написал в Facebook.

Корчинский призвал переименовать сквер в Киеве, названный в честь убитого журналиста Павла Шеремета. «Сквер надо переназвать именем [того], который отличился вчера у здания ФСБ в Москве и был подло убит псами режима», — написал Корчинский.

Как писал ТАСС 12 декабря, депутаты Киевского городского совета решили переименовать сквер на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая в Шевченковском районе города в честь Шеремета. «Так мы почтим память об известном журналисте. Этот человек достоин того, чтобы его именем назвали зеленую зону в столице», — заявили в пресс-службе мэра украинской столицы Виталия Кличко.

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Дмитрий Корчинский принимал участие в войнах в Приднестровье, Абхазии и Чечне в составе отрядов Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны (УНА-УНСО, запрещена в России). В 2002 году основал националистическую партию «Братство». Он и его соратники активно участвовали в Евромайдане 2013-2014 годов, а после воевали в Донбассе.

Вечером 19 декабря 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу на Лубянке, в результате чего погиб один сотрудник ФСБ. Еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Мотивы стрельбы у здания ФСБ неизвестны. Высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. С 2011 года жил в Киеве, где работал в интернет-издании «Украинская правда» и «Радио Вести».

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