Подозреваемая в убийстве Шеремета написала его матери письмо

Подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врач Юлия Кузьменко обратилась к матери погибшего. Фотографию ее письма опубликовал на своей странице в Facebook адвокат Владислав Добош.

Кузьменко написала, что не намерена убеждать мать погибшего в своей невиновности, поскольку в этом ее должны убедить результаты следственных экспериментов и экспертиз. В то же время подозреваемая выразила ей соболезнования в связи с тем, что женщина на протяжении трех лет «наблюдала импотенцию структуры Министерства внутренних дел в расследовании» смерти сына.

«Извините, но Вам придется опять увидеть, что из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием», — пишет Кузьменко. Она также пожелала матери убитого получить возможность взглянуть в глаза «настоящим убийцам» Павла Шеремета.

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Как выяснило следствие, в преступной группировке, причастной к убийству Шеремета, состояли пять человек. Нацполиция Украины задержала врача Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военнослужащую Яну Дугарь, а также ветеранов конфликта на востоке Украины Владислава и Инну Грищенко.

Кузьменко согласилась сотрудничать со следствием, а также пообещала «растоптать репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи», причастных к делу Шеремета, когда будет установлена ее непричастность.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. Приоритетной версией следствия стала профессиональная деятельность журналиста.

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