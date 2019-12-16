Подозреваемая в убийстве Шеремета согласилась сотрудничать со следствием

Волонтер Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, согласилась сотрудничать со следствием. Об этом ее адвокат Владислав Добош написал в своем Facebook-аккаунте.

«Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям. Я с достоинством вынесу эти унижения», — привел Добош слова Кузьменко.

Также Кузьменко пообещала «растоптать репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи», причастных к делу Шеремета, когда будет установлена ее непричастность. «За мои унижения ответит перед законом и моралью каждый, кто подписал лживые экспертизы, кто подписал лживые обвинения, кто вынес заведомо незаконные решения», — заявила она.

Ранее Кузьменко арестовали до 8 февраля 2020 года. Как выяснило следствие, в преступной группировке, причастной к убийству Шеремета, состояли пять человек. Нацполиция Украины задержала Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, волонтера Яну Дугарь, а также ветеранов конфликта на востоке Украины Владислава и Инну Грищенко.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. Приоритетной версией следствия стала профессиональная деятельность журналиста.

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