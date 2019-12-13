Адвокат обвиняемой в убийстве Шеремета поддержал ее желание «лупануть по Киеву»

Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в закладке взрывчатки под автомобиль убитого журналиста Павла Шеремета, Владислав Добош поддержал слова своей подзащитной о желании «лупануть по Киеву». Об этом сообщает «Страна.ua».

«А что же такого сказала Юлия Кузьменко? О том, что лупануть надо по Киеву? Так я об этом тоже говорю. Почему? Потому что люди, которые живут в мирном городе, — не каждый поймет, как чувствуют себя люди, на чьи дома падают бомбы», — сказал он.

По словам Добоша, правоохранители «втюхивают побасенки». Он добавил, что эти слова не означают желания уничтожить Киев и в этой позиции «нет ничего преступного».

Ранее Национальная полиция Украины задержала пятерых подозреваемых в убийстве Шеремета. Все они связаны с боевыми действиями в Донбассе. Следствием установлено, что взрывчатку для подрыва автомобиля журналиста закладывали рок-музыкант Андрей Антоненко и врач-волонтер Юлия Кузьменко.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. Основной версией правоохранителей является дестабилизация ситуации на Украине.

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