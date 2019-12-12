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На Украине признали непричастность России к убийству Шеремета

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Взорванный автомобиль Павла Шеремета

Правоохранительные органы Украины признали непричастность России к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом на брифинге в Киеве заявил представитель Нацполиции Украины, трансляцию на YouTube ведет «Громадське телебачення».

По его словам, следствие рассматривало четыре версии убийства журналиста — ошибка в объекте преступления, бытовые и межличностные конфликтные ситуации, профессиональная деятельность журналиста на территории Украины и за границей, в частности в Белоруссии и России, а также дестабилизация ситуации в стране путем убийства известной личности.

«После отработки трех версий из четырех, три не нашли подтверждения. Следствие продолжает работать по основной версии — дестабилизация ситуации в стране путем убийства известной личности», — рассказал представитель Нацполиции.

В мае 2017 года первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян назвал версию о причастности России к убийству журналиста Павла Шеремета в качестве одной из основных. «Одна из ключевых версий — присутствие российского следа, и на это указывает большинство улик», — отмечал Троян. По его словам, убийство Шеремета стражи порядка связывают с профессиональной деятельностью. Замглавы нацполиции отметил, что «поскольку журналист был в оппозиции и к российскому президенту, и к белорусскому, такие вещи уже не будут исключаться».

12 декабря 2019 года стало известно, что Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По предварительным данным, обвинение предъявлено киевскому рок-музыканту и участнику боевых действий в Донбассе Андрею Антоненко, известному под именем Riffmaster. Об этом сам музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. Приоритетной версией следствия стала профессиональная деятельность журналиста.

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