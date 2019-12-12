На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом глава МВД Украины Арсен Аваков написал в своей Twitter-аккаунте.

По его словам, с согласия Генеральной прокуратуры Украины полицейские выдвинули «обоснованные подозрения» фигурантам дела об убийстве журналиста в центре Киева. «Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела», — написал Аваков, поблагодарив сотрудников Нацполиции за службу.

Подробности о задержании подозреваемых глава МВД Украины должен озвучить на специальном брифинге, назначенном на 16.30 по киевскому времени (17.30 мск) в четверг, 12 декабря.

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По предварительным данным, обвинение предъявлено киевскому рок-музыканту и участнику боевых действий в Донбассе Андрею Антоненко, известному под именем Riffmaster. Об этом сам музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

В июле коллеги убитого Шеремета Дариас Богуцкий и Эдуард Чекин передали президенту Украины Владимиру Зеленскому собственное расследование обстоятельств его смерти. В материалах журналисты заявляют, что убить Шеремета могли из-за его расследования исчезновения телеоператора ОРТ Дмитрия Завадского, с которым журналист работал в Белоруссии.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. Приоритетной версией следствия стала профессиональная деятельность журналиста.

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