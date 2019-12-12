Стали известны подробности убийства журналиста Шеремета

В преступной группировке, причастной к убийству журналиста Павла Шеремета, состояло пять человек. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль, передает «Страна.ua».

Правоохранителям стали известны подробности преступления. Среди задержанных фигурантов дела — киевский рок-музыкант и участник силовой операции на востоке Украины Андрей Антоненко.

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Кроме того, сотрудники Нацполиции задержали врача Юлию Кузьменко, неоднократно принимавшую участие в акциях по оказанию помощи украинским силовикам. Третья задержанная — Яна Дугарь, военнослужащая Вооруженных сил Украины.

К делу об убийстве Шеремета также причастны ветераны военного конфликта в Донбассе Владислав и Инна Грищенко, известная под позывным «Пума». По версии следствия, взрывчатку для подрыва автомобиля Шеремета закладывали непосредственно Антоненко и Кузьменко.

Ранее 12 декабря стало известно о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. Основной версией правоохранителей является дестабилизация ситуации на Украине путем убийства известной личности.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. Приоритетной версией следствия стала профессиональная деятельность журналиста.

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