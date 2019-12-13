Подозреваемую по делу об убийстве Шеремета отправили под домашний арест

На Украине суд отправил под домашний арест Яну Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Украинская правда».

Печерский суд Киева принял решение отправить ее под арест до 8 февраля 2020. Дугарь обязана прибывать в суд и прокуратуру по первому требованию, а также воздержаться от общения с подозреваемыми и свидетелями.

Следствие считает, что Дугарь якобы фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета за несколько дней до убийства. Ее задержали 12 декабря во Львове и привезли в Киев.

Ранее Национальная полиция Украины задержала пятерых подозреваемых в убийстве Шеремета. Все они связаны с боевыми действиями в Донбассе. Следствием установлено, что взрывчатку для подрыва автомобиля журналиста закладывали рок-музыкант Андрей Антоненко и врач-волонтер Юлия Кузьменко.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. Основной версией правоохранителей является дестабилизация ситуации на Украине.

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