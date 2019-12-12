Аваков допустил свою отставку из-за резонансных дел

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что допускает возможность отставки по собственному желанию после завершения расследования ряда резонансных дел. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Я не думаю, что сейчас уместно обсуждать политические слухи. Но у меня есть одна договоренность — работать честно и, главное, чтобы комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел мне не захочется попросить об отставке», — заявил Аваков, отвечая на вопрос о том, была ли у него договоренность с властями о сохранении должности главы МВД в случае быстрого раскрытия убийства журналиста Павла Шеремета.

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При этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что никаких договоренностей о пребывании Авакова на посту министра внутренних дел Украины не было.

Ранее Национальная полиция Украины задержала пятерых подозреваемых в совершении убийства Шеремета. Все они связаны с боевыми действиями в Донбассе. Следствием установлено, что взрывчатку для подрыва автомобиля журналиста закладывали рок-музыкант Андрей Антоненко и врач-волонтер Юлия Кузьменко.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. Основной версией правоохранителей является дестабилизация ситуации на Украине.

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