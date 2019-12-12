На Украине назвали шокирующими материалы по делу об убийстве Шеремета

Материалы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета носят шокирующий и сенсационный характер, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Видеозапись специального брифинга МВД Украины опубликована на YouTube-канале «112 Украина».

По словам Авакова, общество должно понимать границу между патриотизмом и предательством. По данным следствия, пятеро фигурантов дела обсуждали идею покушения на известного волонтера Марусю Звиробой с целью дестабилизации ситуации на Украине. Кроме того, подозреваемые планировали украсть у нее детей.

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«Наши украинцы стремятся к жертвенности. Нам нужна жертва, которую должна спасти вся Украина», — заявила одна из подозреваемых в телефонном разговоре. Аудиозаписи правоохранительные органы представили на спецбрифинге с участием генерального прокурора Руслана Рябошапки и президента Украины Владимира Зеленского.

При этом фигурант дела об убийстве Шеремета, детский врач-кардиолог Юлия Кузьменко, обсуждала с сообщниками возможность обстрела украинской столицы. «Киева мне не жалко», — сказала она в разговоре с другим возможным соучастником преступления.

Ранее сообщалось, что помимо Кузьменко, Нацполиция задержала четырех подозреваемых в совершении убийства Шеремета. Они являются участниками боевых действий в Донбассе. Среди подозреваемых — рок-музыкант Андрей Антоненко, военнослужащая Вооруженных сил Украины Яна Дугарь и ветераны конфликта на востоке Украины Владислав и Инна Грищенко.

Основной версией правоохранителей является дестабилизация ситуации на Украине путем убийства известной личности.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины.

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