Зеленский прокомментировал расследование убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Видеозапись специального брифинга МВД Украины опубликована на YouTube-канале «112 Украина».

По словам президента, правоохранительные органы занимаются сейчас поиском заказчиков убийства, это стало приоритетом властей. «Я уверен, что на этот вопрос обязательно найдется ответ в следующий раз. (...) Я очень хочу верить, что это уже будет третья, последняя встреча по поводу этого громкого дела», — заявил Зеленский.

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Он выразил надежду, что украинские правоохранители установят заказчиков преступления. «К сожалению, таких дел в стране еще много. Но я уверен, что так крепкое сотрудничество, которое есть между правоохранительными органами, нам обязательно найдет выводы. И обязательно все преступники будут за решеткой», — сказал президент.

Ранее Национальная полиция Украины задержала пятерых подозреваемых в совершении убийства Шеремета. Все они связаны с боевыми действиями в Донбассе. Среди подозреваемых — рок-музыкант Андрей Антоненко, врач-волонтер Юлия Кузьменко, военнослужащая Вооруженных сил Украины Яна Дугарь, а также ветераны конфликта на востоке Украины Владислав и Инна Грищенко.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. Основной версией правоохранителей является дестабилизация ситуации на Украине.

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