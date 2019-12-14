По делу об убийстве Шеремета арестовали еще двух подозреваемых

Печерский районный суд Киева арестовал музыканта Андрея Антоненко и врача Юлию Кузьменко, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает УНН.

Суд оставил Антоненко и Кузьменко под стражей до 8 февраля 2020 года. До этого еще одну подозреваемую — Яну Дугарь — отправили под домашний арест.

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Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал главный мотив убийства журналиста Павла Шеремета. По его словам, он заключался в дестабилизации ситуации на Украине.

Как выяснило следствие, в преступной группировке, причастной к убийству Шеремета, состояли пять человек. Нацполиция Украины задержала Кузьменко, Антоненко, Дугарь, а также ветеранов конфликта на востоке Украины Владислава и Инну Грищенко.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. Приоритетной версией следствия стала профессиональная деятельность журналиста.

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