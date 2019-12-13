На Украине назвали главный мотив убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал главный мотив убийства журналиста Павла Шеремета в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером. Запись доступна на YouTube.

По словам главы ведомства, мотив заключается в дестабилизации ситуации на Украине.

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Ранее сообщалось, что в преступной группировке, причастной к убийству Шеремета, состояли пять человек. Нацполиция Украины задержала детского врача-кардиолога Юлию Кузьменко, рок-музыканта Андрея Антоненко, военнослужащую Вооруженных сил Украины Яну Дугарь и ветеранов конфликта на востоке Украины Владислава и Инну Грищенко.

Основной версией правоохранителей является дестабилизация ситуации на Украине путем убийства известной личности.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины.

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