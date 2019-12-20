Предполагаемый убийца Шеремета подал в суд на Зеленского

Музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Фото искового заявления на своей странице в Facebook разместил адвокат Антоненко Святослав Жерновников.

Иск о защите чести и достоинства предъявлен не только Зеленскому, но также главе МВД Арсену Авакову, первому замглавы Национальной полиции Евгению Ковалю и генпрокурору Руслану Рябошапке. Предполагаемый убийца Шеремета считает, что их совместное выступление на брифинге 12 декабря нарушает закрепленный в конституции принцип презумпции невиновности.

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Ранее Антоненко отказался давать показания по делу. Свою позицию он объясняет предвзятостью следствия по делу Шеремета. «Его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником», — говорится в заявлении адвоката. Подозреваемый считает, что из-за информационного давления следователи могут прийти к неверным выводам.

До этого Антоненко был оставлен под стражей до 8 февраля 2020 года по решению Печерского районного суда Киева.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. Приоритетной версией следствия стала профессиональная деятельность журналиста.

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