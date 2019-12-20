Раскрыты подробности последних дней жизни лубянского стрелка

Источник «Московского комсомольца» раскрыл подробности последних дней жизни лубянского стрелка Евгения Манюрова, который вечером 19 декабря напал на комплекс зданий ФСБ в столице.

Выяснилось, что 5 декабря Манюрову звонили коллекторы, 10 декабря он разговаривал по телефону с несколькими неизвестными люди, чьи номера привязаны к Краснодарскому краю. В данный момент все они недоступны.

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В целом Манюров не часто пользовался мобильным, но при этом звонил в другие регионы: Псковскую область, Татарстан, Чувашию и Мордовию. Чаще всего мужчина связывался со свой матерью Светланой, в том числе 8 и 14 декабря.

Евгений был клиентом сразу пяти банков, также имел скидочные карты в аптеках. Начиная с 16 декабря он активно совершал банковские операции. Накануне своего нападения, 18 декабря, он свыше 10 раз прибегнул к услугам банка.

Известно также, что Манюров часто пользовался различными такси.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Вечером 19 декабря, накануне Дня работника органов безопасности, 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу на Лубянке. Погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Мотивы стрельбы устанавливаются. Сам нападавший был застрелен. Он был вооружен карабином «Сайга» и ножом. В квартире Манюрова в Подольске нашли четыре винтовки и травматический пистолет. Мать «стрелка» рассказала, что он «ненавидел КГБшников».

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