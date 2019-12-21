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Стали известны имена погибших от рук лубянского стрелка силовиков

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Издание Baza в своем Telegram-канале опубликовало имена двоих погибших в перестрелке у здания ФСБ в Москве на Лубянке.

Отмечается, что личности мужчин держались в тайне. Сообщалось лишь, что один из них был сотрудником ФСБ, а второй — ГИБДД. По данным Baza, в перестрелке погибли 40-летний Альберт Слепов и 34-летний Вельдян Мухтаров.

Ранее 21 декабря сообщалось, что совершивший нападение на ФСБ Евгений Манюров может быть причастен к еще одному преступлению. Его подозревают в совершении взрыва овощной палатки в ночь на 13 октября на проспекте Юных Ленинцев в Подольске.

Стрельба в центре Москвы на Лубянке произошла вечером 19 декабря. На следующий день Следственный комитет подтвердил, что Евгений Манюров является стрелком, напавшим на сотрудника ФСБ возле здания ведомства. Манюров был вооружен карабином «Сайга» и имел при себе боеприпасы, гранаты и самодельную бомбу. Его мотивы неизвестны. По версии силовиков, он участвовал в нападении один. При нападении погибли двое сотрудников ФСБ, пострадали еще пять человек, в том числе один гражданский.

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