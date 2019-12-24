Стрелка с Лубянки начали проверять на связи с террористами

Делом жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к организациям террористической направленности. К делу подключились сотрудники 2-й службы (защита конституционного строя и борьба с терроризмом) ФСБ, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По словам собеседника издания, Манюров может быть связан с террористами: в его контактах обнаружены лица, подозреваемые в причастности к деятельности организаций террористического толка. Отрабатывается информация по телефонным звонкам, денежным переводам, записным книжкам и с гаджетов стрелка, изъятых в его в квартире в Подольске.

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Дело о нападении на штаб-квартиру ФСБ расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, но, как писал «Коммерсантъ», в дальнейшем в расследовании может появиться и статья о терроризме. Газета отмечала, что основная версия, которую отрабатывает следствие, заключается в том, что атака носила террористическую направленность и была приурочена к большой пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся в тот же день, и Дню чекиста.

В результате нападения на Лубянке погибли два сотрудника ФСБ, еще четверо силовиков и одно гражданское лицо получили ранения. Устроивший стрельбу Евгений Манюров, вооруженный карабином, был убит на месте.

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