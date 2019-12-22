Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО). Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, сотрудники госбезопасности вскрыли удаленные аккаунты Манюрова и обнаружили, что он был связан с ЭНО, и входил в московскую ячейку организации. Как отмечает «Коммерсант», ЭНО базируется в Киеве и имеет отделения в ряде российских городов.

Материалы по теме Вечер чекиста Личность открывшего стрельбу в центре Москвы установлена. Кто он и зачем обстрелял ФСБ?

В связи с этим был допрошен основатель запрещенной организации «Шульц-88» Дмитрий Бобров. По его словам, формально это было связано с интервью каналу «Брезг», который, в свою очередь, имеет отношение к ЭНО. Однако сам Бобров заявил, что причина визита силовиков ему «глубоко непонятна».

В самой ЭНО заявили, что Манюрова в своей структуре не замечали, так как данные участников организация не знает. «Что мы можем сказать с уверенностью – данный теракт мы не организовывали и не планировали, никакой информации о подобной акции не знали», — сообщили там.

Стрельба в центре Москвы на Лубянке произошла вечером 19 декабря. На следующий день Следственный комитет подтвердил, что Евгений Манюров является стрелком, напавшим на сотрудника ФСБ возле здания ведомства. Манюров был вооружен карабином «Сайга» и имел при себе боеприпасы, гранаты и самодельную бомбу. Его мотивы неизвестны. По версии силовиков, он участвовал в нападении один. При нападении погибли двое сотрудников ФСБ, пострадали еще пять человек, в том числе один гражданский.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!