Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Евгений Манюров, открывший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, хотел пройти курс по москвоведению на английском языке, чтобы встречать иностранных гостей. Об этом рассказала руководитель языкового центра в беседе с «МК».

По ее словам, разговор об оплате занятий состоялся прямо перед стрельбой, около 18:00 в четверг, 19 декабря. Женщина предположила, что у Манюрова не было больших средств, поскольку он долго колебался об оплате, но хотел учить английский. Первый раз он сказал о намерении взять курс в августе, но прошел два занятия в декабре. В день нападения он пришел в центр, чтобы взять реквизиты школы.

«Он говорит: у меня цель такая — я должен кого-то встречать, провожать, показывать Москву на английском языке», — вспоминает она. Манюров рассказывал, что это нужно для работы.

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Она не заметила подозрительных или агрессивных разговоров. Манюров не проявлял агрессии и говорил лишь на тему английского языка, а один раз пришел с девушкой. В день стрельбы он пробыл в центре не более 20 минут, никуда не торопился. Руководитель школы назначила ему следующее занятие на воскресенье, 22 декабря.

Меньше чем через час после прихода в языковой центр, 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу в центре Москвы на Лубянке, в которой погибли два сотрудника ФСБ. Стрелка описывали как тихого и неприметного человека, он вел обычный образ жизни, увлекался оружием и ходил в тир. Мотивы нападения пока не установлены, Манюрова проверяют на связь с террористическими и националистическим движением.

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