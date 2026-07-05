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03:53, 5 июля 2026Мир

Названы страны с высоким уровнем русофобии

Лукьянцев заявил, что проблема русофобии приобрела самый широкий масштаб в Прибалтике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРусофобия в Европе:

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Проблема русофобии приобрела самый широкий масштаб в странах Прибалтики, а также в Украине и Молдавии. Об этом заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

«То, что мы сталкиваемся новой разновидностью ксенофобии под названием "русофобия", это для нас уже совершенно очевидно. Эта проблема приобрела самый широкий масштаб», — подчеркнул Лукьянцев.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова дерзко ответила Совету Европы, который игнорирует русофобию, а также назвала их клоунами.

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