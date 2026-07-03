Захарова: Совет Европы — запутавшиеся в своих и чужих половых органах озлобленные клоуны

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова дерзко ответила Совету Европы, который игнорирует русофобию, а также назвала их клоунами. Пост она опубликовала в своем официальном Telegram-канале.

«Не Совет Европы, а запутавшиеся в своих и чужих половых органах озлобленные клоуны», — написала Захарова.

Мария Захарова таким образом прокомментировала проведение мероприятия по «борьбе с языком ненависти», организованное Советом Европы при поддержке Европейского союза, которое на деле было посвящено вопросам сексуальной ориентации и гендера, а не языку.

Кроме того, Совет совсем не замечает русофобию на онлайн-платформах и реальный язык ненависти в сторону русских. Мария Захарова привела в пример только часть высказываний от бывшего президента Польши Анджея Дуды, советника главы офиса главы киевского режима Михаила Подоляки и других.

Ранее в Британии раскрыли корни русофобии на Западе.