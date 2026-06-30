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19:54, 30 июня 2026Мир

Британский политик раскрыл корни русофобии на Западе

Галлоуэй: Враждебность Запада к РФ уходит корнями в середину XIX века
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Anthony Devlin / Getty Images

Враждебное отношение британских правящих элит к России сформировалось задолго до современных политических конфликтов и уходит корнями в середину XIX века. Об этом заявил лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй, передает РИА Новости.

«Враждебность Запада к России возникла задолго до [президета России] Владимира Путина, она возникла задолго даже до большевиков, враждебность британской правящей элиты к России уходит корнями как минимум в середину XIX века, а многие сказали бы — еще раньше», — отметил политик.

При этом Галлоуэй считает ошибочным мнение о том, что нынешнее противостояние Запада с Москвой связано исключительно со специальной военной операцией на Украине или личностью президента России. По его словам, давление на Россию продолжалось бы при любом руководстве страны, если бы оно отстаивало суверенитет и независимый курс государства.

Ранее Галлоуэй пожаловался на преследование со стороны британских властей, однако заявил, что пока не планирует подаваться на получение российского гражданства.

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