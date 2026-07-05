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03:41, 5 июля 2026Мир

Референдум о лишении пожизненных выплат премьер-министра европейской страны провалился

Референдум о лишении Фицо пожизненных выплат провалился из-за низкой явки избирателей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marton Monus / Reuters

Явка на референдуме о лишении премьер-министра Словакии Роберта Фицо пожизненных выплат и восстановлении ряда упраздненных его правительством институтов составила 15,87 процента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные референдума на сайте статистического управления Словакии.

В Словакии право голоса имеют свыше 4,3 миллиона граждан, а голосование прошло на 5545 избирательных участках. Чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны были принять участие более половины зарегистрированных избирателей.

Участие в голосовании приняли 659 808 человек, большинство из них ответили утвердительно на вопросы, вынесенные на референдум. Однако из-за низкой явки словацкий референдум об отмене премьер-министерской пенсии и восстановлении элитной прокуратуры и полиции не будет признан действительным.

Голосование инициировала партия «Демократы». Это произошло после того, как в июле 2024 года в Словакии вступили в силу поправки, предполагающие пожизненную выплату в четыре тысячи евро (примерно 353 тысячи рублей по текущему курсу) бывшим премьер-министрам, которые занимали этот пост не менее двух сроков.

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