Опубликовано видео задержания банды киллеров-ветеранов спецназа ФСБ

Опубликовано видео задержания обвиняемых в убийствах бизнесменов в Москве. Кадры в четверг, 26 декабря, размещены на официальном YouTube-канале Следственного комитета России.

На них виден сам момент задержания одного из фигурантов дела и фрагменты обысков, во время которых удалось обнаружить схрон участников преступной группы, где были спрятаны пистолеты и взрывные устройства. По данным «Ленты.ру», работы проводились по 18 адресам в Москве, Подмосковье и Владимирской области.

Ранее сообщалось, что трое задержанных обвиняются в убийствах двух московских бизнесменов и водителя одного из них. Преступления были совершены в 2008 и 2012 годах с целью наживы. При обоих предпринимателях находились крупные суммы денег, одного из них сообщники застрелили в его автомобиле. Источник сообщил «Ленте.ру», что по делу проходят шесть фигурантов, трое их них остаются в статусе свидетелей. Среди киллеров есть ветераны спецподразделений ФСБ.

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