Бывшего полковника Захарченко обвинили в миллиардной взятке

Бывшему полковнику-миллиардеру Дмитрию Захарченко предъявили новое обвинение во взятке на сумму почти в 1,5 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Адвокат Захарченко Александр Горбатенко заявил, что обвинение предъявлено по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Обвиняемый свою вину не признает.

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В октябре 2019 года суд смягчил приговор Захарченко и назначил ему наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его также лишили государственных наград и звания полковника полиции.

Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года. В ходе обысков по его делу обнаружили около 8,5 миллиарда рублей.

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