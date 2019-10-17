Полковнику-миллиардеру Захарченко смягчили приговор

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему полковнику-миллиардеру антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Захарченко присудили 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Ранее полковника приговорили к 13 годам лишения свободы.

Суд исключил из обвинения признак совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. Остальные наказания в виде штрафов, лишения наград и права занимать определенные должности остались в силе.

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Накануне вечером Захарченко в ходе прений по своему делу попросил суд об оправдании. Его выступление заняло около 11 часов. Все это время Захарченко подробно разбирал свой приговор и доказывал необоснованность обвинительной части.

В июне Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Он также лишен государственных наград и специального звания «полковник полиции». Обвинение просило для него 15,5 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.

В октябре Мосгорсуд начал рассмотрение жалобы адвокатов и апелляционное представление Генпрокуратуры на приговор Захарченко.

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