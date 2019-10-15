Обвинения полковника-миллиардера Захарченко во взятке назвали голословными

Защита бывшего полковника-миллиардера антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко рассчитывает, что суд оправдает его по двум инкриминируемым эпизодам. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, адвокаты Захарченко считают, что полковник не получал взятку от ресторатора Мехди Дусса в виде дисконтной карты на 3,5 миллиона рублей в ресторанах его сети «Ла Маре». Следствие утверждает, что Дусс передал карту Захарченко в обмен на покровительство его бизнесу и защиту от проверок. Но защитники экс-полковника настаивают, что ресторатор просто раздавал дисконтные карты постоянным клиентам, не требуя ничего взамен. Кроме того, указывают адвокаты, Захарченко не оказывал Дуссу никакой помощи и покровительства.

Вторым эпизодом, на освобождение от обвинения в котором надеются защитники, стало предупреждение бывшего финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой о грядущих обысках. Позже Марчукова и ее сестра Лариса были осуждены за растрату. Сестры утверждают, что бывший полицейский предупредил Марчукову об обысках, чтобы она могла избавиться от интересующих следствие вещей.

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Защита Захарченко отмечает, что вывезенные вещи были найдены и возвращены Марчуковой, так как на них не было относящейся к делу информации. Кроме того, Захарченко не мог знать о готовящихся обысках, поскольку их подготовкой занимались полицейские из другого отдела.

15 октября Мосгорсуд рассмотрит жалобы адвокатов и апелляционное представление Генпрокуратуры на приговор Захарченко. Летом экс-полковника приговорили к 13 годам колонии за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов.

В мае сообщалось, что Галина Марчукова заключила сделку со следствием и помогла раскрыть хищение 25 миллиардов рублей. Она полностью признала свою вину и дала показания на Захарченко и бывших коллег, участвовавших в хищении денег.

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