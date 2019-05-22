Подельница полковника Захарченко помогла раскрыть хищение 25 миллиардов рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова, заключившая сделку со следствием, помогла раскрыть схему хищения 25 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

С учетом ее показаний следствием была обнаружена причастность членов кредитного комитета Нота-банка Тимура Исхакова, Алексея Киреева и Андрея Симакова к хищению данной суммы у финансовой организации. Деньги были получены путем перечисления по фиктивным договорам займа на счета 62 фирм-однодневок.

Материалы по теме «Может быть, их просто подкинули» Полковник Захарченко — о миллиардах, кознях спецслужб и одиночестве арестанта

Как уточняет агентство со ссылкой на базу Тверского суда Москвы, Исхаков был взят под стражу 8 февраля, а Киреев — 20 февраля. Симаков проработал в Нота-банке более 10 лет и уволился в начале 2016 года с поста начальника отдела кредитования корпоративных проектов. В настоящее время он находится на свободе.

Также в рамках сделки со следствием Марчукова дала показания, изобличающие преступную деятельность бывшего врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко и бывших совладельцев Нота-банка. Захарченко инкриминируются, в том числе, три эпизода получения взятки в особо крупном размере. В ходе обысков у него нашли около 8,5 миллиарда рублей.

Обвиняемая в полном объеме выполнила условия сделки, в связи с чем гособвинитель попросила суд назначить Марчуковой наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом в 700 тысяч рублей.

Бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова обвиняется в присвоении денег вкладчика финансовой организации — ООО «Фармстер» — в размере 350 миллионов рублей. Эти деньги она, по версии следствия, похитила вместе с совладельцами банка Ерохимыми, сестрой Ларисой и гадалкой Михай. Кроме того, следствие считает, что Дмитрий Захарченко предупредил сестру Галины Марчуковой о предстоящих обысках.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!