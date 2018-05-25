Гадалка вынудила владельцев «Нота-банка» украсть миллионы

Гадалка Нона Михай признала вину в подстрекательстве бывших совладельцев Нота-банка к хищению 350 миллионов рублей кредитного учреждения, передает РИА Новости.

В Останкинском суде Москвы начался процесс по делу в отношении бывших руководителей банка Дмитрия и Вадима Ерохиных и их сообщницы Ноны Михай.

«Вину признаю, полностью раскаиваюсь», — сказала подсудимая.

По версии следствия, гадалка Михай оказала влияние на сестру бывшего финансового директора «Ноты» Галины Марчуковой — Ларису — и склонила руководство банка на хищение путем выдачи фиктивного кредита гендиректору компании «Фармстер» Ивану Тарлыкову. Последний обратился в суд с ходатайством о признании его потерпевшим в рамках уголовного дела для возможности заявить гражданский иск обвиняемым. Гадалке вменяют пособничество мошенничеству путем советов при помощи карт Таро и кофейной гущи.

Сестер Марчуковых будут судить отдельно.

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Второй эпизод касается непосредственно братьев Ерохиных. Следствие считает, что они целенаправленно похитили 1,5 миллиарда рублей у компании «Мостотрест», которые находились на депозите в банке. Эти средства были перечислены в Нота-банк, чтобы компания получила банковскую гарантию на 2,5 миллиарда рублей для дочерней структуры — «Трансстроймеханизации», строившей аэропорт в Хабаровске. Однако вскоре Нота-банк лишился лицензии и назад свои деньги «Мостотрест» не получил.

Кроме того, по данным следствия, Ерохины присвоили 321 миллион рублей, оформив их в качестве необеспеченного личного займа, не возвращенного банку.

Галина и Лариса Марчуковы дали показания на полковника МВД Дмитрия Захарченко о том, что он предупреждал их об обысках, после чего сестер освободили из СИЗО под домашний арест.

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