Источник рассказал о неудачном поиске владельца обнаруженных у Захарченко денег

Следствие пока не смогло установить истинного владельца 8,5 миллиарда рублей, обнаруженных в квартире бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 4 декабря.

«Кому действительно принадлежат миллиарды, пока не установлено. Но большая часть изъятых в ходе обысков денег может принадлежать как Нота-банку, так и другим банкам», — сказал он, добавив, что «часть этих денег имела упаковку как минимум трех банков», в том числе и Нота-банка.

Собеседник агентства напомнил, что задержание Захарченко было связано с хищением 26 миллиардов рублей у этой кредитной организации.

Другой источник, знакомый с материалами дела, сообщил ТАСС, что роль Захарченко в этой «многомиллиардной многоходовке» еще устанавливается. Он пояснил, что сотрудник МВД, скорее всего, хранил у себя «обналиченные деньги банков», которые выводились со счетов, а сами банки банкротились. «По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор. За это он получал свой процент, но это только версия, следствию это пока так и не удалось доказать», — сказал собеседник агентства.

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В правоохранительных органах пока не комментируют, удастся ли вкладчикам Нота-банка вернуть их средства. Для этого еще предстоит доказать, что эти деньги были действительно выведены и украдены у банка.

1 декабря Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства арестованного в ходе расследования уголовного дела имущества и денежных средств на общую сумму свыше 9 миллиардов рублей, полученных Захарченко. Это 27 квартир и машино-мест в Москве и четыре дорогих автомобиля.

Полковника задержали 9 сентября 2016 года. Ему инкриминируют пять эпизодов получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование правосудию.