Адвокат пообещал гадалке условный срок по делу Нота-банка

Московский адвокат Абубакар Манаев пытался обманом похитить 10 миллионов рублей у своей подзащитной — гадалки Ноны Михай, проходящей по уголовному делу Нота-банка. Об этом в четверг, 17 мая, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Манаев был задержан при получении половины из 10 миллионов рублей, которые он предложил Михай заплатить за рассмотрение ее дела в особом порядке и последующее назначение ей условного срока по приговору», — сказал собеседник агентства.

По его словам, адвоката задержали с поличным, свою вину он признает в полном объеме.

Манаеву предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере, говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета России. По данным ведомства, вечером 14 мая адвокат получил от подзащитной, участвовавшей в оперативно-разыскном мероприятии, часть оговоренной ранее суммы в пять миллионов рублей. При передаче денег мужчина был задержан сотрудниками ФСБ.

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Следствие считает, что адвокат рассчитывал присвоить деньги и распорядиться ими по своему усмотрению.

В Хамовническом суде Москвы сообщили, что по ходатайству следствия 16 мая адвокат был арестован до 15 июля.

Между тем в четверг в Останкинском суде столицы начинается процесс по уголовному делу о хищении 2,1 миллиарда рублей у Нота-банка, в котором обвиняются совладельцы кредитной организации — братья Вадим и Дмитрий Ерохины, бывший финансовый директор Галина Марчукова и гадалка Михай. Ей вменяют пособничество мошенничеству путем советов руководству банка при помощи карт Таро и кофейной гущи.

С делом Нота-банка связывают полковника МВД Дмитрия Захарченко, который, как считают следователи, предупреждал сестру Галины Марчуковой — Ларису о предстоящих обысках в кредитной организации.

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