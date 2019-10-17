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Полковник-миллиардер Захарченко попросил суд об оправдании

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Дмитрий Захарченко

Бывший полковник-миллиардер антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко закончил прения по своему делу, попросив Мосгорсуд о своем оправдании. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, выступление Захарченко заняло в общей сложности около 11 часов. Все это время он подробно разбирал свой приговор и доказывал необоснованность обвинительной части. Полковник пришел к выводу, что приведенные им доводы «неопровержимо подтверждают его невиновность» и попросил отменить приговор Пресненского суда.

Ранее сообщалось, что в ходе рассмотрения апелляционного представления Генпрокуратуры и жалоб адвокатов на приговор Захарченко назвал свое дело заказным. Его адвокаты заявили, что полковник не получал взятку от ресторатора Мехди Дусса в виде дисконтной карты на 3,5 миллиона рублей в ресторанах его сети «Ла Маре». Следствие утверждало, что Дусс передал карту Захарченко в обмен на покровительство его бизнесу и защиту от проверок. Но защитники экс-полковника настаивали, что ресторатор просто раздавал дисконтные карты постоянным клиентам, не требуя ничего взамен. Кроме того, указывают адвокаты, Захарченко не оказывал Дуссу никакой помощи и покровительства.

В июне Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Обвинение просило для него 15,5 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.

В октябре Мосгорсуд начал рассмотрение жалобы адвокатов и апелляционное представление Генпрокуратуры на приговор Захарченко.

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