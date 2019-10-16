Полковник-миллиардер Захарченко намекнул на «заказчиков» уголовного дела

Бывший полковник-миллиардер антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко назвал собственную версию причины уголовного преследования по делу о коррупции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в ходе рассмотрения апелляционного представления Генпрокуратуры и жалоб адвокатов на приговор Захарченко обратил внимание на то, что попал в разработку управления собственной безопасности МВД после того, как раскрыл махинации на московском ОАО «Электрозавод». Он заявил, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за раскрытие многомиллиардных хищений, в которых, по его словам, были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.

Как сообщает «Коммерсантъ», бывший полковник «фактически утверждал, что его дело "заказное"». «Я не святой человек, я в реальном мире живу, но вменяемые эпизоды я не совершал», — резюмировал он.

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Адвокаты Захарченко считают, что полковник не получал взятку от ресторатора Мехди Дусса в виде дисконтной карты на 3,5 миллиона рублей в ресторанах его сети «Ла Маре». Следствие утверждает, что Дусс передал карту Захарченко в обмен на покровительство его бизнесу и защиту от проверок. Но защитники экс-полковника настаивают, что ресторатор просто раздавал дисконтные карты постоянным клиентам, не требуя ничего взамен. Кроме того, указывают адвокаты, Захарченко не оказывал Дуссу никакой помощи и покровительства.

В июне Захарченко приговорили к 13 годам колонии за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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