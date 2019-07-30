Генерал ФСБ вернул долю награбленного его внуком-майором

Оперативный сотрудник управления «К» ФСБ майор Александр Карелин — один из фигурантов уголовного дела о разбойном нападении — полностью раскаялся и вернул потерпевшему свою долю похищенных денег. Об этом заявил адвокат чекиста Максим Слюсаренко в ходе рассмотрения жалобы на арест офицера в Московском окружном военном суде, передаетРИА Новости.

Карелина задержали в Крыму и этапировали в Москву, где поместили в СИЗО до 10 августа, следует из материалов, оглашенных в суде.

Во время обыска в квартире чекиста его дед — генерал ФСБ Валентин Карелин, преподающий в ведомственной академии, добровольно отдал 1,3 миллиона рублей, указывает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Адвокат, отметив, что доля Карелина в похищенных 136 миллионах рублей составила два миллиона, сообщил, что офицер и его родственники прикладывают усилия, чтобы вернуть потерпевшему все деньги.

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25 июля сообщалось, что не менее десяти сотрудников ФСБ, участвовавших в разбойном налете на банк «Металлург», поделили 136 миллионов рублей не поровну. Так, один из бойцов спецподразделения «Альфа» Роман Оболенский получил только три процента от общей суммы, то есть четыре миллиона рублей. Он признал свою вину частично, так как не знал об обстоятельствах операции, проведенной под видом оперативных мероприятий, в ходе которой силовики отобрали деньги у некоего Александра Юмаранова.

Свою вину признали офицеры ФСБ Владимир Урусов, Хетаг Маргиев и Александр Власов.

По решению суда в СИЗО отправлены пятеро чекистов, еще двое под домашним арестом. Помимо разбойного нападения на банк, они могут быть причастны к пропаже крупной суммы при обыске в рамках дела о хищениях средств на реконструкцию резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. Офицеров также собираются проверить на причастность к краже денег из восьми миллиардов рублей, изъятых у полковника МВД Дмитрия Захарченко.

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