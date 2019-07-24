Арестованных за разбой сотрудников ФСБ заподозрили в краже денег ФСО

Сотрудники ФСБ, арестованные по подозрению в разбойном нападении на банк, могли быть причастны к пропаже крупной суммы при обыске в рамках дела о хищениях средств на реконструкцию резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. Об этом в среду, 24 июля, пишет «Росбалт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников издания, сотрудник управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и бойцы спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», являющиеся фигурантами дела о разбое, ранее принимали участие в обысках в доме родителей экс-главы ФГУП ФСО «АТЭКС» Андрея Каминова, которого подозревают в хищении средств, выделенных на реконструкцию резиденции главы государства. Тогда, по словам адвокатов Каминова, из дома пропали 30 тысяч долларов и 500 тысяч рублей (всего около 2,4 миллиона рублей). Как сообщают источники «Росбалта», деньги могли быть похищены именно этими силовиками.

При этом, отмечают они, имена оперативных сотрудников и спецназовцев не вносились в протоколы обысков, поэтому установить, кто именно принимал в них участие, может только следствие. Вопрос о проверке этих данных может быть поднят в суде, Следственном комитете России и Военно-следственном управлении СКР, считают собеседники издания.

Ранее сообщалось, что сотрудников спецподразделений ФСБ, арестованных 5 июля по делу о разбое, также проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД Дмитрия Захарченко.

До этого стало известно, что в деле подозреваемых в хищении более 130 миллионов рублей сотрудников ФСБ появились восемь новых фигурантов. Таким образом общее число проходящих по делу о разбое возросло до 15.

Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). По делу проверяются еще около 10 офицеров центрального аппарата ведомства. Telegram-канал Baza назвал имена двух арестованных — Роман Оболенский, служивший в «Альфе», и Дмитрий Капышкин из «Вымпела».

Адвокаты Каминова заявили о пропаже крупной суммы в ходе обысков в середине июня. Они подали соответствующую жалобу в Басманный суд Москвы, отметив, что в коттедже в момент обыска находились бойцы спецназа. Однако суд отказался удовлетворить жалобу, и защита Каминова обжаловала это решение. В настоящее время жалобу рассматривает апелляционная инстанция Мосгорсуда.

По версии следствия, Каминов, офицеры Федеральной службы охраны (ФСО) Игорь Васильев и Дмитрий Улитин, владелец «БалтСроя» Дмитрий Михальченко, гендиректор компании Дмитрий Сергеев, а также руководители компаний-субподрядчиков создали преступное сообщество и похитили 1,5 миллиарда рублей на строительстве Дома приемов в резиденции в Ново-Огарево. Заказчиками работ в основном выступали ФСО и Министерство культуры.

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