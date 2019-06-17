По делу о хищении на реконструкции резиденции Путина пропали 2,4 миллиона рублей

Адвокаты бывшего главы госпредприятия «АТЭКС» при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрея Каминова — фигуранта дела о хищении средств при реконструкции резиденции президента России в Ново-Огарево — заявили о пропаже в ходе обысков 30 тысяч долларов и 500 тысяч рублей (всего около 2,4 миллиона рублей). Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает «Росбалт».

Обыск в коттедже у родителей Каминова в Истринском районе Подмосковья прошел 21 марта 2017 года. Среди прочего силовики обнаружили сумку с деньгами, в которой находилось 790 тысяч долларов в разной валюте. Из сейфа с деньгами в гардеробной оперативники изъяли 8,5 миллионов рублей и 100 тысяч долларов.

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В августе 2017 года следователь начал составлять протоколы осмотра вещей, изъятых во время обыска у родителей Каминова. Как оказалось, до следователя дошло восемь миллионов рублей и 100 тысяч долларов из сейфа, а также 760 тысяч долларов из сумки. Около 2,4 миллиона рублей в разной валюте просто пропали.

Защита Каминова считает, что эти деньги были похищены. Адвокаты подали соответствующую жалобу в Басманный суд Москвы и отметили, что в коттедже в момент обыска находились бойцы спецназа. Однако суд отказался удовлетворить жалобу, и теперь защита Каминова намерена обжаловать это решение.

2 августа 2018 года сообщалось, что хищение бюджетных средств в процессе реконструкции резиденции президента в Ново-Огарево, в котором замешаны высокопоставленные сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), осуществлялось благодаря повышенным коэффициентам оплаты работы. Как отмечал осведомленный источник, следствие считает, что на этом были растрачены более 1,2 миллиарда рублей из общей суммы ущерба в размере 1,5 миллиарда.

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