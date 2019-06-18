Раскрыты нарушения в деле о хищении при реконструкции резиденции Путина

Один из фигурантов дела о хищениях средств при реконструкции резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево, гендиректор ООО «Стройфасад» Станислав Кюнер продал имущество на 500 миллионов рублей, находясь в СИЗО. Об этом сообщила Business FM бывшая супруга Кюнера Юлия Пасова, которая выступает главным свидетелем обвинения по делу.

По словам Пасовой, на похищенные деньги Кюнер приобрел пять объектов недвижимости. В частности, он купил два земельных участка в Истринском районе Подмосковья, на одном из которых построил жилой дом площадью 356,6 квадратных метра, а на другом — гостевой дом площадью 419 квадратных метров. Кроме того, мужчине принадлежал таунхаус в Сочи.

Как отметила Пасова, общая стоимость данного имущества составляла приблизительно от 300 до 500 миллионов рублей. При этом, подчеркнула она, все указанные объекты на момент задержания Кюнера в марте 2017 года были оформлены на него, и в них даже проводились обыски в рамках расследования дела.

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По закону, на все имущество обвиняемого должны были наложить арест, чтобы обеспечить исполнение приговора в части гражданского иска потерпевшего — Федеральной службы охраны (ФСО), которой был причинен ущерб на сумму 1,2 миллиарда рублей. Однако, как оказалось, следователь этого не сделал, а в дальнейшем вся указанная недвижимость была переоформлена на знакомых Кюнера и несколько раз перепродана.

Пасова пояснила, что реализовать схему по выводу имущества Кюнеру мог помочь старший следователь по особо важным делам Сергей Новиков. По ее мнению, он мог умышленно не наложить арест на имущество или даже помочь попасть нотариусу в СИЗО, чтобы Кюнер смог переоформить недвижимость. Пасова сообщила, что направила заявление на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой проверить действия Новикова на предмет наличия в них преступлений, предусмотренных статьями 293 и 285 УК России (халатность и злоупотребление должностным положением).

Ранее в июне адвокаты другого фигуранта дела бывшего главы госпредприятия «АТЭКС» при ФСО Андрея Каминова заявили, что после обысков у него пропали около 2,4 миллиона рублей в разной валюте. Как отмечает защита Каминова, эти деньги были похищены.

В августе прошлого сообщалось, что хищение бюджетных средств в процессе реконструкции резиденции президента в Ново-Огарево, в котором замешаны высокопоставленные сотрудники ФСО, осуществлялось благодаря повышенным коэффициентам оплаты работы. Как отмечал осведомленный источник, следствие считает, что на этом были растрачены более 1,2 миллиарда рублей из общей суммы ущерба в размере 1,5 миллиарда.

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