Найдены взятки бывшего полковника Захарченко на 1,4 миллиарда рублей

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в период службы получил взятку в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает Следственный комитет России.

Также в период с ноября 2007 по август 2016 года Захарченко получал ежемесячные взятки от группы предпринимателей. Общая сумма взяток превысила 1,4 миллиарда рублей. Эти деньги сотрудник МВД получал за общее покровительство коммерческой деятельности предпринимателей вплоть до своего задержания в сентябре 2016 года.

Ранее Захарченко было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Обвинение по статье 291 («Дача взятки») предъявлено также предпринимателю Валерию Маркелову. Доверенных лиц Захарченко — Василия Критинина и бывшего адвоката Виктора Белевцова — обвинили в посредничестве во взяточничестве.

В июне прошлого года Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Он также был лишен государственных наград и специального звания «полковник полиции».

В октябре суд смягчил приговор Захарченко и назначил ему наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей.

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