Найден новый российский полковник-миллиардер

Вид на один из домов Терентьева

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, речь идет о полковнике Сергее Терентьеве. Он занимал должность официального представителя МВД России в Абхазии, до этого служил начальником полиции управления МВД по Центральному федеральному округу. В 2015 году уволился из правоохранительных органов. В настоящее время Терентьев живет во Франции со своей семьей в особняке.

Терентьев и его семья владеет участками в Серебряном бору стоимостью по 500 миллионов рублей, несколькими особняками на территории Монако и Франции. У его родителей апартаменты за 80 миллионов рублей. Также у Терентьева имеется частный вертолет и автомобиль Bentley.

В настоящее время Генпрокуратура России изучает все материалы, которые собраны на Терентьева.

В июне 2019 года бывшего заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России полковника Дмитрия Захарченко осудили и лишили звания. Он был признан виновным во взяточничестве.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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