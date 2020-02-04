Бывшего полковника-миллиардера Захарченко наказали за драку с «обиженным»

Отбывающего наказание в мордовской колонии бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко наказали за драку с «обиженным» осужденным — он отправлен в штрафной изолятор на пять суток. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, бывший полицейский был помещен туда 1 февраля. «Осужденный Д. Захарченко помещен в штрафной изолятор на пять суток по решению комиссии ИК-5. Он привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка исправительного учреждения», — заявила «Ленте.ру» Марина Ханиева, представитель управления ФСИН по республике Мордовия.

Захарченко получил первое наказание в местах лишения свободы, отмечает Telegram-канал Life Shot. Он пишет много жалоб на заключенных и сотрудников колонии: только за январь он подал десять заявлений.

Сам Захарченко расценивает инцидент как провокацию с целью ужесточить ему наказание, заявил РИА Новости адвокат Александр Горбатенко. По его словам, 9 января «обиженный» напал на бывшего полковника, тот его оттолкнул, после чего на зачинщика накинулись другие осужденные и начали его бить. А когда прибежали сотрудники администрации, участники драки заявили, что «обиженного» избивал Захарченко.

14 января стало известно о конфликте бывшего полицейского с другим заключенным ростом под два метра и весом в 100 килограммов. Сообщалось, что утром Захарченко обул чужие ботинки, хозяином которых оказался осужденный с пониженным социальным статусом. В местах лишения свободы не полагается пользоваться столовыми приборами и личными вещами «обиженных».

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«Обиженными» в колонии считаются осужденные за изнасилование или педофилию, а также те, кто ворует у других заключенных.

В октябре суд смягчил приговор Захарченко и назначил наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его лишили государственных наград и специального звания «полковник полиции».

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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