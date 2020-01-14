Полковник-миллиардер Захарченко избил в колонии «обиженного» из-за ботинок

Осужденный за взятку бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в настоящее время наказание в мордовской колонии (ИК-5), избил «обиженного». Об этом «Ленте.ру» сообщил информированный источник.

По его словам, утром 9 января бывший полицейский обул чужие ботинки, хозяином которых оказался осужденный, имеющий пониженный социальный статус («обиженный»). В местах лишения свободы не полагается пользоваться столовыми приборами и личными вещами «обиженных».

«Хозяин обуви предъявил Захарченко претензии и предположил, что теперь экс-полковник будет иметь аналогичный статус», — отметил собеседник издания. Бывший полицейский не потерпел подобного оскорбления и ударил «обиженного» несколько раз кулаком и головой в лицо.

Пострадавший написал заявление в следственные органы с требованием привлечь обидчика к ответственности. По данным собеседника редакции, Захарченко по-прежнему находится в отряде — он не переведен ни в штрафной изолятор, ни в помещение камерного типа. По заявлению «обиженного» началась доследственная проверка.

«Обиженными» в колонии считаются осужденные за изнасилование или педофилию, а также те, кто ворует у других заключенных.

Материалы по теме КС разрешил изымать имущество у семей коррупционеров Против этого решения боролся полковник-миллиардер Захарченко

25 декабря 2019 года сообщалось, что Захарченко в колонии носит нагрудную табличку, на которой сделаны особые отметки о том, что он склонен к побегу и нападению на охранников. В связи с таким статусом бывший полковник находится под более пристальным наблюдением. Уточняется, что руководство ИК не прощает таким осужденным даже незначительные нарушения режима.

Захарченко проживает в секции, предназначенной для 15 человек, и спит на нижнем уровне двухъярусной кровати. Над его койкой расположена камера видеонаблюдения: дополнительные камеры были установлены после прибытия Захарченко, когда он еще находился на карантине.

В октябре суд смягчил приговор Захарченко и назначил наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его лишили государственных наград и специального звания «полковник полиции».

В июне Захарченко был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru