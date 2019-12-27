Соучастнику полковника-миллиардера Захарченко вернули имущество

Московский городской суд вынес решение о возвращении Дмитрию Сенину, обвиняемому в коррупции соучастнику полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, квартиры и двух машин. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, вердикт отменил решение районного суда. Гагаринский суд Москвы 11 декабря обратил в доход государства имущество Сенина на 380 миллионов рублей. Речь шла о приобретенных незаконным путем 28 объектах недвижимости и 5 дорогих автомобилях.

25 декабря сообщалось, что в мордовской колонии, где Захарченко отбывает наказание, он обязан носить нагрудную табличку, свидетельствующую о том, что он склонен к побегу и нападению на охранников. В связи с таким статусом Захарченко находится под более пристальным наблюдением. Уточняется, что руководство ИК не прощает таким осужденным даже незначительные нарушения режима.

В июне Захарченко был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Обвинение настаивало на наказании в виде 15,5 года в колонии строгого режима и штрафа в 500 миллионов рублей.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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